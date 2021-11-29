Милан, Италия, 29 ноября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Действующее правительство Италии работает хорошо и должно продолжать это делать, заявил в понедельник, 29 ноября, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

Коалиция должна работать «до 2023 года» (когда должны пройти очередные выборы) и вместе с тем «до момента, пока мы не выйдем из чрезвычайной ситуации», связанной с эпидемией, отметил он.

Нынешняя коалиция под руководством Марио Драги образована леволибералами, популистами и двумя правоконсервативными партиями, единственная крупная партия, которая не входит в нее — «Братья Италии» Джорджи Мелони.

Ранее коллега Берлускони — лидер «Лиги» Матео Сальвини предлагал Драги в 2022 году баллотироваться в президенты и одновременно провести досрочные парламентские выборы. Три правые партии («Вперед, Италия», «Лига» и «Братья Италии»), по данным социологов, могут рассчитывать на получение большинства.