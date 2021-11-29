Вашингтон, 29 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. США не пересматривают своё решение о задействовании нефти из стратегического резерва страны, несмотря на снижение цен на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявила на брифинге 29 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Sadda.com Нефть

«Нет, мы не пересматриваем», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, на минувшей неделе США объявили о намерении выпустить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва с целью понижения цены на сырьё для американцев.

На торгах в пятницу, 26 ноября, цены на нефть упали в среднем на 12%, в том числе стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brentопустилась ниже $73 впервые с середины сентября.