Керчь, Крым, 29 ноября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Почти 200 судов ждут возможности пройти через Керченский пролив, но не могут этого сделать из-за сильного шторма, сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Kerch-most.ru Керченский пролив

Уточняется, что движение по проливу невозможно из-за сильного ветра. В таких условиях запрещено высаживать лоцманов на суда.

«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де-факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов с севера на юг, с юга на север тоже около 100», — сказал представитель Росморречфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за шторма, продолжающегося на Чёрном море, в Крыму почти 40 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении, а в Стамбуле из-за ураганного ветра погибли и пострадали более 20 человек.