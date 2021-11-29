Минск, 29 ноября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Польша и прибалтийские республики, входящие в блок НАТО, ведут военные приготовления, что, по мнению белорусского Совбеза, «как-то можно оправдать» — в отличие от Украины, где происходит то же самое. Об этом 28 ноября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявил госсекретарь Совбеза постсоветской республики Александр Вольфович.

Mil.by ВС Белоруссии

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«Наверное, это истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, чтобы что-то себе урвать. Хотя за последнее время они и так немало получили. По моим данным, за этот год они получили помощь от США более 130 миллионов на вооружение. Не знаю, пошло ли это на вооружение или куда-то в другие места, но тем не менее. Недавно они уведомили нас, что они в рамках учений под кодовым названием «Полесье» на границах с Белоруссией будут якобы отрабатывать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Кто пойдет на Украину? Наоборот, с Украины 192 человека (украинцы) попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране», — заявил глава белорусского Совбеза.

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В интервью белорусскому гостелеканалу «СТВ» Вольфович сказал: «То, что предпринимает Украина, это не добрососедские отношения, к сожалению. Проводя оценку и анализ тех воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Я думаю, что руководство Польши и Прибалтики понимает, что развязывать агрессию с Белоруссии — себе дороже. Наши вооруженные силы способны сегодня ответить. Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер, большая и мощная Россия».

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