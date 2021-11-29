«Арсенал» разгромил московский «Локомотив» в матче чемпионата России
Москва, 29 ноября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, в Туле на стадионе «Арсенал» состоялся последний матч 16-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Арсенал» — «Локомотив» (Москва). Основное время встречи завершилось со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на семнадцатой минуте встречи забил фланговый нападающий Даниил Хлусевич после передачи Кингса Кангва — 1:0. Через 23 минуты Евгений Марков удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0. В дебюте второй половины Георги Костадинов довел счет до разгромного — 3:0. В компенсированное время вышедший на замену бразильский центральный защитник Пабло Насименто забил «гол престижа» — 3:1.
Желтые карточки: Мацей Рыбус — 52, Тин Едвай — 61, Виталий Лисакович — 71, Георги Костадинов — 73, Даниил Хлусевич — 78, Руслан Камболов — 85. На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Егор Болховитин и Кирилл Большаков.
Статистика матча («Арсенал"/ «Локомотив»)
Удары 9/5
Удары в створ 7/1
Владение 45%/55%
Угловые 6/6
Нарушения 15/12
Составы команд:
«Арсенал»: Коченков, Сокол, Радакович, Смольников (Давиташвили, 83'), Степанов, Гулиев, Кангва, Кангва, Костадинов (Камболов, 75'), Хлусевич, Марков (Луценко, 65').
Главный тренер: Миодраг Божович.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра (Насименто, 46'), Рыбус (Рыбчинский, 61'), Марадишвили, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 76'), Петров (Зинович, 68'), Лисакович, Смолов (Борисенко, 69').
Главный тренер: Маркус Гисдоль.
«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, но временно остался на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Арсенал», набрав 16 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на двенадцатое место.