Москва, 29 ноября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, в Туле на стадионе «Арсенал» состоялся последний матч 16-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Арсенал» — «Локомотив» (Москва). Основное время встречи завершилось со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Празднование гола Хлусевича

Первый мяч на семнадцатой минуте встречи забил фланговый нападающий Даниил Хлусевич после передачи Кингса Кангва — 1:0. Через 23 минуты Евгений Марков удвоил преимущество хозяев в счете — 2:0. В дебюте второй половины Георги Костадинов довел счет до разгромного — 3:0. В компенсированное время вышедший на замену бразильский центральный защитник Пабло Насименто забил «гол престижа» — 3:1.

Желтые карточки: Мацей Рыбус — 52, Тин Едвай — 61, Виталий Лисакович — 71, Георги Костадинов — 73, Даниил Хлусевич — 78, Руслан Камболов — 85. На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Егор Болховитин и Кирилл Большаков.

Статистика матча («Арсенал"/ «Локомотив»)

Удары 9/5

Удары в створ 7/1

Владение 45%/55%

Угловые 6/6

Нарушения 15/12

Составы команд:

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Радакович, Смольников (Давиташвили, 83'), Степанов, Гулиев, Кангва, Кангва, Костадинов (Камболов, 75'), Хлусевич, Марков (Луценко, 65').

Главный тренер: Миодраг Божович.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра (Насименто, 46'), Рыбус (Рыбчинский, 61'), Марадишвили, Баринов, Бека Бека (Бабкин, 76'), Петров (Зинович, 68'), Лисакович, Смолов (Борисенко, 69').

Главный тренер: Маркус Гисдоль.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, но временно остался на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Арсенал», набрав 16 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на двенадцатое место.