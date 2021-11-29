Москва, 29 ноября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил 29 ноября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко

По его словам, президенты обсудили развитие ситуации на белорусско-польской границе.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — рассказал Песков.

«Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне», — добавил пресс-секретарь президента России.