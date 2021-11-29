Сент-Этьен, Франция, , 20:39 — REGNUM 29 ноября издание Le Progres сообщило, что российский миллиардер Сергей Ломакин может стать владельцем французского футбольного клуба «Сент-Этьен», выступающего в высшем дивизионе Франции.

Поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (сс) KevFB

На данный момент владельцами «Сент-Этьена» являются Ролан Ромейе и Бернар Каяццо, в распоряжении которых находится большая часть акций клуба.

На данный момент «Сент-Этьен», набрав лишь двенадцать очков после пятнадцати туров французской Лиги 1, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. В последнем матче «Сент-Этьен» уступил «Пари Сен-Жермену» со счетом 1:3.