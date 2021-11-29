Мадрид, 29 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Мадриде микробиологическое подразделение больницы «Грегорио Мараньон» зафиксировало первый случай заражения новым «южноафриканским» штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает 29 ноября издание El Pais.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По утверждению El Pais, после этого случая Испания начнёт требовать отрицательные результаты теста на коронавирус со всех, кто из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда) и ЮАР, так как эти страны считаются «родиной» нового штамма-мутанта.

Тест должен быть сделан за 72 часа до въезда в Испанию, при этом будет неважно, вакцинированы ли приехавшие из вышеуказанных стран. Кроме того, по прибытии в Испанию им придётся уйти на 10-дневный карантин.

Напомним, ранее британские учёные сообщили о выявлении на юге Африки нового штамма с «ужасающим числом мутаций», которому позднее было присвоено обозначения «Омикрон». Представители ВОЗ уже заявили о повышенной опасности, исходящей от этого штамма.