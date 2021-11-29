Эксперт: Эрдогану нужен тюркский фактор для доминирования в Крыму
Москва, 29 ноября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган стремится не к защите прав крымских татар на свой язык и культуру, а к расширению влияния Турции на Крым через комплементарных ей тюрок. Об этом 29 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
«Желание Эрдогана защищать права тюрок в Крыму — лицемерие», — заявил эксперт.
«Очевидно, что ему нужно совсем другое — доминирование Турции через союзных ей тюрок в тех регионах, которые, по его мнению, должны принадлежать Турции», — напомнил Безпалько.
«Крымским татары обладают всей полнотой прав, так же, как и другие российские граждане», — констатировал эксперт.
«Убежден, что под «защитой прав» Эрдоган имеет в виду совсем не права на язык и культуру, а доминирующее положение по отношению ко всем остальным этносам полуострова. К счастью, большинство населения Республики Крым — русские», — заключил политолог.