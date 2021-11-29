Москва, 29 ноября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган стремится не к защите прав крымских татар на свой язык и культуру, а к расширению влияния Турции на Крым через комплементарных ей тюрок. Об этом 29 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Желание Эрдогана защищать права тюрок в Крыму — лицемерие», — заявил эксперт.

«Очевидно, что ему нужно совсем другое — доминирование Турции через союзных ей тюрок в тех регионах, которые, по его мнению, должны принадлежать Турции», — напомнил Безпалько.

«Крымским татары обладают всей полнотой прав, так же, как и другие российские граждане», — констатировал эксперт.

«Убежден, что под «защитой прав» Эрдоган имеет в виду совсем не права на язык и культуру, а доминирующее положение по отношению ко всем остальным этносам полуострова. К счастью, большинство населения Республики Крым — русские», — заключил политолог.