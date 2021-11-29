Рига, 29 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. «Агрессия России» против Украины получит ответ со стороны НАТО, сообщил 29 ноября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг «Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия».

Он добавил, что Россия ведёт себя на границе с Украиной так, что у НАТО это вызывает беспокойство. Генсек альянса призвал Москву «к деэскалации и снижению напряжённости», поскольку якобы российское вооружение и войска слишком сконцентрированы вдоль украинской границы.