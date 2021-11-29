Сыктывкар, 29 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Коми за сутки скончались 13 человек. Среди них не было ни одного вакцинированного. об этом в ходе видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У нас наметился тренд на снижение заболеваемости. Из 307 новых заболевших только трое были привиты. Они находятся на амбулаторном лечении», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от ковида скончались два младенца.