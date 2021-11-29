Москва, 29 ноября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. О женитьбе советского и российского композитора Александра Градского за месяц до его кончины пишет 29 ноября «МК».

Roman Boldyrev Александр Градский

По данным источника, близкого к семье Градского, он женился на модели Марине Коташенко: у них осталось двое детей. Вдова Градского сможет претендовать на оставшееся имущество на законных основаниях — вопреки слухам о том, что семья якобы остаётся без наследства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Градский скончался 28 ноября от инфаркта мозга. В больницу его положили 26 ноября. Перед этим артист перенёс COVID-19.