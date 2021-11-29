Вологда, 29 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Мэр Вологды Сергей Воропанов подвел итоги голосования по вопросу введения дистанционного обучения в школах, организованного на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«В голосовании приняли участие более 23 тысяч человек — как школьники, так и их родители. Более семи тысяч школьников проголосовали за «дистанционку», против — 2846. Среди родителей ситуация другая — 4410 из них поддержали переход на дистант, 14 501 — против», — сообщил мэр.

По его словам, пока речи о полном переходе школьников на дистант не идет — на карантин будут уходить только те классы, в которых будут выявлены заболевшие.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Вологде из-за ковида карантин объявлен в 44 классах.