Москва, 29 ноября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Россия обеспокоена ситуацией вокруг Чёрного моря, которую искусственно нагнетают страны НАТО, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом он рассказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

»Да, действительно, нас тревожит ситуация в Черноморском регионе. Она искусственно нагнетается», — отметил Грушко.

«Мы видим всё больше попыток обеспечить присутствие не прибрежных государств в акватории Чёрного моря. Турецкие партнеры четко придерживаются режима конвенции Монтрё. Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться. Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность», — пояснил замглавы МИД России.

Он напомнил, что теперь в НАТО входят ещё два причерноморских государства — Болгария и Румыния.

При этом Александр Грушко подчеркнул, что отвечать на эти угрозы Россия будет по формуле «союзники России — её армия и флот», сформулированной еще императором Александром III.