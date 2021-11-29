Вологда, 29 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Вологде из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены ученики 44 классов в 24 школах. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

«К ковиду добавляется ОРВИ — по этой причине карантин объявлен в 28 классах, а с завтрашнего дня на карантин уйдут еще 39 классов», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде ковид унес жизни двух детей — девяти и трех лет.