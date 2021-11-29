Москва, , 18:41 — REGNUM Закон, освобождающий в России многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья, подписал президент страны Владимир Путин.

Семья

В тексте, опубликованном 29 ноября на официальном портале правовой информации, сказано, что сделки, начиная с 1 января 2021 года, по продаже жилья для вышеуказанной категории не будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующие изменения были приняты Госдумой 18 ноября.

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