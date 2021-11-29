Токио, , 18:36 — REGNUM Компания Sony запатентовала новый игровой контроллер для мобильных устройств. Об этом 29 ноября пишет Eurogamer.

PlayStation 5 DualSense (сс) Marco Verch

Издание отмечает, что новый контроллер внешне напоминает DualShock (геймпад для консоли PS4), и что у него в центре будет отдельная ниша для размещения смартфона. Пока неизвестно, когда именно устройство будет разработано и поступит в продажу.

Напомним, что современные контроллеры от консолей PlayStation уже совместимы с мобильными устройствами. Подключение осуществляется посредствам Bluetooth.

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