Токио, 29 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Компания Sony запатентовала новый игровой контроллер для мобильных устройств. Об этом 29 ноября пишет Eurogamer.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

Издание отмечает, что новый контроллер внешне напоминает DualShock (геймпад для консоли PS4), и что у него в центре будет отдельная ниша для размещения смартфона. Пока неизвестно, когда именно устройство будет разработано и поступит в продажу.

Напомним, что современные контроллеры от консолей PlayStation уже совместимы с мобильными устройствами. Подключение осуществляется посредствам Bluetooth.