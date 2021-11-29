Sony хочет выпустить специальный игровой контроллер для смартфонов
Токио, 29 ноября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Компания Sony запатентовала новый игровой контроллер для мобильных устройств. Об этом 29 ноября пишет Eurogamer.
(сс) Marco Verch
PlayStation 5 DualSense
Издание отмечает, что новый контроллер внешне напоминает DualShock (геймпад для консоли PS4), и что у него в центре будет отдельная ниша для размещения смартфона. Пока неизвестно, когда именно устройство будет разработано и поступит в продажу.
Напомним, что современные контроллеры от консолей PlayStation уже совместимы с мобильными устройствами. Подключение осуществляется посредствам Bluetooth.