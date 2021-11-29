Владимир, 29 ноября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев высказался против наказания бригады скорой помощи, которая привезла коронавирусную пациентку к зданию областной администрации, сообщил портал «Время33».

Zimin Vas Скорая помощь

"Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и департамент здравоохранения их исправляют», — цитирует издание слова Авдеева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригада «скорой», в которую входила фельдшер Анна Воеводина, 17 октября несколько часов искали в больницах региона место для тяжело больной 89-летней пациентки с диагнозом СOVID-19, лёгкие которой были поражены на 80%. По словам фельдшера, бригада получила указание главврача вернуть пациентку домой, но вместо этого её привезли к администрации. Через полчаса место для пациентки всё нашлось, но вся бригада и диспетчер получили выговоры и были лишены премий. Прокуратура потребовала привлечь медиков к дисциплинарной ответственности, и членам бригады сообщили, что после этого их могут даже уволить.

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За работников скорой помощи заступился профсоюз медиков, коллеги тоже встали на их сторону. Региональный штаб Общероссийского народного фронта заявил, что будет добиваться снятия дисциплинарного взыскания с врачей скорой помощи.