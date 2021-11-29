Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Джек Дорси покинет пост генерального директора Twitter. Об этом 29 ноября пишет издание CNBS, ссылаясь на свой источник в компании.

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Как отмечает издание, неизвестно, почему Дорси решил покинуть Twitter и кто его заменит.

ИА REGNUM напоминает, что Джек Дорси является создателем соцсети Twitter и сервиса для обработки платежей Square. Он занимает должность генерального директора Twitter с 2015 года.

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