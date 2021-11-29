Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Свердловской области 30 ноября возможны мокрый снег и гололедица. Об этом сообщают синоптики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

По данным регионального главка МЧС, это может повлечь осложнение обстановки на дорогах. Пешеходам и автомобилистам следует быть предельно осторожными и внимательными.

Также граждан просят ограничить работы на высоте и открытом воздухе и воздержаться от туристических походов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе местами отмечался сильный ветер.