Вологда, 29 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Вологде за неделю скончались два ребенка, у которых был диагностирован ковид. Одному из них было три года. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Nikatv.ru В больнице

«Ситуация достаточно напряженная. За последние дни в Вологде погибли два ребенка девяти лет и трех лет. В первом случае — последствия ковида. Ребенок три недели назад болел ковидом. Во втором случае — положительный тест на ковид», — сообщил Воропанов.

Всего по его данным за неделю в Вологодской области ковидом заболели 2764 горожан.В моногоспиталях города на лечении находится 607 пациентов, в том числе десять несовершеннолетних.

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