Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование громкого уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Геннадий Орлов во время суда по избранию меры пресечения

Дело в отношении ряда бывших руководителей администрации МО расследовалось по статье УК РФ о мошенничестве путем обмана в особо крупном размере в составе организованной группы. За это фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Как считает следствие, в 2018—2019 годах бывший глава администрации Геннадий Орлов, председатель комитета финансов района Александр Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Оксана Чугункина, предприниматели Магомед Османов, Александр Синельников, Денис Мухортов, Алексей Котляренко, действуя организованной группой, совершили хищение свыше 750 млн рубле путем их перечисления на банковские счета подставных юридических лиц под видом оплаты строительных и иных работ, которые в реальности не выполнялись.

На имущество обвиняемых стоимостью 90 млн рублей наложен арест.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение соучастниками преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили 29 ноября в СКР.