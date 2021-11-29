Москва, , 18:52 — REGNUM Московский городской суд оставил в силе штраф журналисту Юрию Дудю. Об этом 29 ноября пишет ТАСС.

Юрий Дудь Скриншот видео YouTube канала @ вДудь

«Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения», — говорит представитель суда. Дудь должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным по делу о пропаганде наркотиков. В двух его видеороликах были найдены нарушения — интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

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