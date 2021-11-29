Вашингтон, 29 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Американские технологические гиганты должны взять на себя часть бремени по развитию европейских телекоммуникаций, потому что США усердно ими пользуются, заявили главы Deutsche Telekom, Vodafone и еще 11 крупнейших операторов связи в Европе, сообщает 29 ноября Reuters.

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Призыв звучит на фоне того, как индустрия телекоммуникаций столкнулась с крупными инвестициями в 5G и волоконно-оптическую и кабельную связь, чтобы справиться с задачей хранения облачных данных, предоставляемых Netflix, YouTube и Facebook.

Инвестиции в европейском секторе поднялись до $59,4 млрд в этом году, что стало самой крупной цифрой за шесть лет.

«Большая и растущая часть трафика производится и монетиризируется крупными технологическими гигантами, но это требует постоянных, интенсивных вложений и планирования сектором телекоммуникаций», — сказали представители европейских компаний в общем письме.

«Такая модель, позволяющая гражданам Евросоюза наслаждаться продуктами эллектронной трансформации, может быть устойчива только в том случае, если крупные платформы также берут на себя часть расходов по обеспечению сети», — говорится в заявлении.

В письме не называются конкретные компании, но, по мнению Reuters, речь идет о таких американских гигантах, как Netflix и Facebook.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ограничительные меры могут быть предприняты в отношении Facebook и YouTube за выявленные нарушения.