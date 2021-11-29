Москва, 29 ноября 2021, 17:33 — REGNUM По итогам 2021 года рост стоимости земельных участков в РФ может составить от 10% до 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Однако период высокой ликвидности земельных участков сменяется затишьем на рынке, — сказал Ордов. — Но в IV квартале спрос может преподнести сюрпризы, так как ковидная обстановка остается напряженной и непредсказуемой. Кроме того, многие предпочитают перейти на удаленный формат работы. Но если в РФ продолжат расти цены на строительные материалы и на объекты жилой недвижимости, то доступность и целесообразность покупки земельных участков может упасть еще больше».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что в РФ стоимость строительства загородного жилья стала для многих недоступной.
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