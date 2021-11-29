Белорецк, Башкирия, 17 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Белорецком районе Башкирии урну для голосования на выборах президента России отвезли 92-летнему отшельнику, который около 50 лет живёт в лесу, но никогда не пропускает выборы, сообщили «РИА Новости в избиркоме района.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Он бодрый дедушка, самостоятельно живёт, сам дрова рубит, сам чистит снег. Раз в неделю к нему наведывается племянник, привозит продукты и лекарства, осенью построил ему новый дом», — рассказал собеседника агентства.

По его словам, пенсионер никогда не пропускает выборы. Члены территориальной избирательной комиссии ехали к нему сначала на машинах, потом на снегоходе, дорога заняла около часа.

«Он встретил нас с радостью, напоил чаем, проголосовал на выборах президента. Поблагодарил нас, что приехали, что не забыли о нём. Мы к нему и осенью приезжали в единый день голосования», — сообщил представитель участка избирательной комиссии.

Как передавало ИА Регнум, молодожёны по всей России отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента. Молодые супруги принимали участие в голосовании сразу после заключения брака в ЗАГСе.

Приходят на избирательные участки и многодетные семьи. Так, Елизавета и Юрий Назаровы из Архангельской области пришли на избирательный участок вместе со своими детьми — дошкольниками Кирой и Александрой и второклассницей Евой. Семья Назаровых уверена, что детям на своём примере нужно прививать ответственность за будущее страны.

15 марта на выборах президента России проголосовал Владимир Путин. В очередной раз глава государства воспользовался онлайн-вариантом.

В этот же день электронный формат для голосования предпочёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.