Вологда, 29 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Вологодской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 417 иысяч человек, это 69,5% взрослого населения. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил замгубернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Мы нарастили темпы вакцинации ‑ и по доле вакцинированных только за последнюю неделю поднялись на несколько позиций, — отметил Кольцов. — Мы занимали 62-е, 61-е места, а сейчас у нас 59-е место в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Вологде противники ковид-вакцинации устроили потасовку в здании областного заксобрания. В результате инцидента пострадал сотрудник Росгвардии.

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