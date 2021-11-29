Берлин, 29 ноября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Он вел со счётом 2:0, но проиграл в схватке против 19-летнего Трулса Мёрегорда. Немец Тимо Болль не попал в финал чемпионата мира по настольному теннису, завоевав только бронзу. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

Тимо Болль во второй раз за свою карьеру выиграл бронзу в одиночном разряде на чемпионате мира по настольному теннису в Хьюстоне. 40-летний настольный теннисист проиграл свой полуфинал 19-летнему шведу Трулсу Мёрегорду со счётом 3:4 (11: 8, 11: 8, 6:11, 8:11, 12:10, 8:11, 5:11) и таким образом впервые пропустил выход в индивидуальный финал на чемпионатах мира.

«Больно, но в конце концов я должен признать и сказать: так не могло продолжаться постоянно», — заявил Болль после полуфинала в США. «Я счастлив, что мне удалось снова выиграть медаль на чемпионате мира. Когда тебе почти 41 год, ты не можешь этого ожидать», — отметил немецкий теннисист.

Он также подчеркнул: «Если вы замечаете, что ваш противник нервничает, то вам нужно как-то подловить его на ошибках. Больно, когда ты в итоге осознаёшь, что твой противник просто предлагает хорошие решения».

Тимо Болль четыре раза возглавлял мировые рейтинги, выиграл восемь чемпионских титулов Европы и завоевал шесть медалей Кубка мира по настольному теннису.