В Тамбовской области от коронавируса вакцинировались 456 тыс. человек
Тамбов, 29 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 29 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 456 тыс. 829 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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Вакцина от COVID-19
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Полностью вакцинацию завершили 422 тыс. 216 человек.
За последнюю неделю доля вакцинированных от числа подлежащего вакцинации населения выросла на 1,3% и составила 69,2%.