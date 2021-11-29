Астрахань, 29 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Астраханской области к 29 ноября вакцинирован от коронавирусной инфекции 423 тыс. 91 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцина от COVID-19

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Оба этапа иммунизации прошли 340 тыс. 942 человека.

За период прививочной кампании в регион поступило 461 тыс. 950 доз вакцины «Спутник V», 20 тыс. 380 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 4 тыс. 730 доз вакцины «КовиВак», а также 75 тыс. 380 доз «Спутника Лайт».