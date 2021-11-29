Тюмень, 29 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Тюменской области с 3 декабря 2021 года вахтовые рабочие без прививки от коронавируса не допускаются на нефтяные и газовые месторождения. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Галины Шарухо.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Руководители предприятий нефтегазовой отрасли допускают на работу сотрудников, имеющих сведения о вакцинации против COVID-19 или перенесённом заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев, а также отрицательный ПЦР — тест (срок действия не должен превышать 48 часов с момента получения результата)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области до 31 декабря 2021 года включительно.