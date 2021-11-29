Белоруссия, 23 июня, 2010, 12:26 — ИА Регнум. "Стоит ли Украине особенно радоваться газовому конфликту России и Белоруссии, получая прибыль из-за неприятностей соседа? Ведь московский диктат в любой момент может обратиться и против нас". Об этом пишет сегодня, 23 июня, украинская газета "День".

"Гораздо важнее, чем конъюнктурные выгоды, выработать единую политику стран-транзитеров. Конечно, белорусский лидер не союзник и даже не попутчик. Но не использовать возникшую общность интересов было бы с нашей стороны непростительной глупостью. Мы не можем добиться от " Газпрома " гарантий на объемы прокачки - так предложим свои условия, согласуя их с белорусами, и заставим это сделать. Создавшееся положение можно использовать для нашей пользы. Второй раз базирование Черноморского флота не продадим, иная возможность на равных говорить с надменным соседом скоро может и не представиться. Все-таки вместе легче, чем в одиночку. И Европа нас поддержит. Мы ведь этого хотим. Или только декларируем?", - говорится в материале.

Также издание отмечает: "Кремль круто изменил свое отношение к соседям. Раньше их лояльность покупали, теперь от пряников перешли к кнуту. Смысл совершенно простой. Кризис повсюду, денег лишних ни у кого нет, а экономика требует их во все больших размерах. Поэтому за кредиты нужно предлагать что-то существенное, в том числе и примерное поведение. От Минска ожидали самую малость: признать независимость Абхазии и Южной Осетии, так даже этого не дождались. Более того, в столь остром вопросе, как кризис в Киргизии, белорусы заняли откровенно антироссийскую позицию: приютили бывшего президента Бакиева, которого все чаще обвиняют в организации беспорядков на юге страны. Даже с американцами разговаривать легче. Такую политическую противофазу в Москве сначала просто отказывались понимать и относили на экстравагантность белорусского президента, поэтому некоторое время терпели. Но всему есть предел. Вот терпение в газе и лопнуло. Фактор это случайный. Господин Онищенко уже изготовился найти в белорусском молоке иприт или фосген, но получил указание подождать до лучших времен, ограничившись предупреждением ряду соседних поставщиков молочной продукции.

Сюда же примыкает и фронда в отношении таможенного союза. Раздражает Москву даже не наличие разногласий: с Казахстаном их тоже достаточно, искры и там пролетают. Но Астана имеет не только свои газ и нефть, а и многое такое, без чего великая и обильная Россия обойтись не может, не говоря уж о политическом значении Казахстана в Центральной Азии. А весовые категории соседей Кремль калькулирует тщательно и умело: что позволено одним, другим не рекомендуется. Попытка Лукашенко занять равное положение в Таможенном союзе - еще один крайне раздражающий фактор московских власть предержащих, и особенно попытки шантажа не только транзитом газа и нефти, а также общим оборонным пространством. Для России проблема создания полноценного таможенного союза в ближайшее время с участием Белоруссии - вопрос принципиального характера и большого политического значения. Любые препятствия в этом вопросе воспринимаются соответственно. К тому же, проникновение российских компаний в Белоруссию ее властями умело и последовательно блокируется. Несмотря на их интерес к приобретению белорусских активов, наиболее ценные остаются под контролем приближенных президента. Более того, растет вероятность их перехода в руки западных игроков, поскольку Минск явно рассчитывает использовать приватизацию - вместо внутриполитической либерализации - в качестве ключа к выстраиванию новых отношений с ЕС. Вот почему накопление горючего материала в отношениях соседей в последнее время происходило в геометрической прогрессии с целочисленным знаменателем.