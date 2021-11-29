Украинская газета: Европа поддержит "антироссийский" союз Киева и Минска
Белоруссия, 23 июня, 2010, 12:26 — ИА Регнум. "Стоит ли Украине особенно радоваться газовому конфликту России и Белоруссии, получая прибыль из-за неприятностей соседа? Ведь московский диктат в любой момент может обратиться и против нас". Об этом пишет сегодня, 23 июня, украинская газета "День".
"Гораздо важнее, чем конъюнктурные выгоды, выработать единую политику стран-транзитеров. Конечно, белорусский лидер не союзник и даже не попутчик. Но не использовать возникшую общность интересов было бы с нашей стороны непростительной глупостью. Мы не можем добиться от "
Также издание отмечает: "Кремль круто изменил свое отношение к соседям. Раньше их лояльность покупали, теперь от пряников перешли к кнуту. Смысл совершенно простой. Кризис повсюду, денег лишних ни у кого нет, а экономика требует их во все больших размерах. Поэтому за кредиты нужно предлагать что-то существенное, в том числе и примерное поведение. От Минска ожидали самую малость: признать независимость Абхазии и Южной Осетии, так даже этого не дождались. Более того, в столь остром вопросе, как кризис в Киргизии, белорусы заняли откровенно антироссийскую позицию: приютили бывшего президента Бакиева, которого все чаще обвиняют в организации беспорядков на юге страны. Даже с американцами разговаривать легче. Такую политическую противофазу в Москве сначала просто отказывались понимать и относили на экстравагантность белорусского президента, поэтому некоторое время терпели. Но всему есть предел. Вот терпение в газе и лопнуло. Фактор это случайный. Господин Онищенко уже изготовился найти в белорусском молоке иприт или фосген, но получил указание подождать до лучших времен, ограничившись предупреждением ряду соседних поставщиков молочной продукции.
Сюда же примыкает и фронда в отношении таможенного союза. Раздражает Москву даже не наличие разногласий: с Казахстаном их тоже достаточно, искры и там пролетают. Но Астана имеет не только свои газ и нефть, а и многое такое, без чего великая и обильная Россия обойтись не может, не говоря уж о политическом значении Казахстана в Центральной Азии. А весовые категории соседей Кремль калькулирует тщательно и умело: что позволено одним, другим не рекомендуется. Попытка Лукашенко занять равное положение в
Как это ни покажется странным, но для