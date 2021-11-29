Великий Новгород, 29 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Новгородской области за последнюю неделю снизился темп прироста заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщили 29 ноября в пресс-службе областного правительства. По информации министра здравоохранения региона Резеды Ломовцевой, почти 32% коечного фонда для пациентов с COVID-19 и пневмонией на данный момент свободно.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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В связи с этим решено вывести из статуса ковидного госпиталя Солецкую центральную районную больницу, с 1 декабря больница начнет работу в штатном режиме. На прошлой неделе штатный режим был восстановлен в ряде отделений Областной клинической больницы, возобновлен плановый приём ряда категорий пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с улучшением ситуации с 1 декабря в Новгородской области снимается ряд ограничений. Например, разрешены банкеты при условии, что у всех гостей будут QR-коды. Их наличие также обязательно при посещении кинозалов и театров, наполняемость которых увеличится до 75%.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба напомнил, что для родителей, чьи дети занимаются в учреждениях дополнительного образования, отменено правило предъявления QR-кодов.

В связи с наступлением зимы губернатор также дал поручение главам районов создать временные пункты вакцинации в закрытых помещениях. Четыре таких пункта уже открыты в Боровичском районе, три — в Старорусском районе и по одному — в Холмском и Маловишерском районах.

«Еще раз посмотрите внимательно на то, что у вас происходит на пунктах вакцинации. Если есть такие пункты, где людям не обеспечено комфортное ожидание, то «заводите» под эту задачу учреждения культуры. Вакцинация для нас с вами остается базовым приоритетом», — подчеркнул Андрей Никитин.