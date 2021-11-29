Тирана, 29 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 29 ноября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook снятый дроном вид на Трассу Арбер, соединяющую Тирану с македонским городом Дибра.

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Публикация была приурочена к 77-й годовщине освобождения Албании от итальянских и немецких захватчиков. Стоит отметить, что Албания стала единственной балканской страной, которая освободилась от врага своими силами — советские войска в Тирану не входили. Сопротивление захватчику оказывала Национальный освободительный фронт во главе с Энвером Ходжей под контролем югославских товарищей.

Албания была оккупирована итальянскими, а затем (с 1943 года) немецкими войсками с 7 апреля 1939 года по 29 ноября 1944 года.