Москва, 29 ноября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. После ажиотажа весны 2020 года российский рынок земельных участков начинает успокаиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала информацию о снижении в РФ спроса на земельные участки.

(сс) Sergey Kutuzov Участок

«После ажиотажа, начавшегося с весны прошлого года, рынок начинает успокаиваться, спрос охлаждается. На данный момент наблюдается сокращение спроса, не превышающее 5%. Все в рамках ожиданий, — сказала Школьная. — При основном сценарии, без значительных шоков, спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство будет стабильным и продолжит рост в следующем году. Это будет более разумный, очищенный от эмоций спрос. Динамика будет зависеть, во-первых, от уровня реальных доходов населения, во-вторых, от комплекса мер развития рынка со стороны, за которые отвечают регуляторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса вызвала скачкообразный рост объёмов индивидуального жилищного строительства.