Москва, 29 ноября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Украина превратилась в полигон, где проводят геополитические эксперименты. Об этом 29 ноября сообщила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению украинского политика, Украина уже не является независимым государством. Киев утратил субъектность и крупные геополитические игроки используют территорию страны в собственных интересах.

«Для меня очевидно, что Украина объектна. Наши люди, наша территория, наши ресурсы давно отдали на заклание большим геополитическим играм. Мы ристалище, на нас проводят эксперименты. А задача понятная — максимально распаковать для иностранцев территории Украины, вплоть до размещения военных миссий», — сказала Бондаренко.