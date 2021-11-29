Тбилиси, 29 ноября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, во время вооруженного конфликта в августе 2008 года бежал с родственниками из страны, так как боялся за свою и их жизни. Об этом он 29 ноября сообщил на заседании Тбилисского городского суда, передаёт «Общественное телевидение».

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

По словам, бывшего президента, ему выдвинули «ультиматум», при невыполнении которого была бы выполнена угроза, о которой Владимир Путин, который был тогда премьер-министром РФ, якобы сказал тогдашнему лидеру Франции Николя Саркози.

«Я не буду скрывать, что некоторые мои американские друзья советовали мне это сделать (бежать из страны, прим. — ИА REGNUM). В противном случае русские зашли бы (в Тбилиси, прим. — ИА REGNUM) и сделали бы то, что Путин обещал Саркози: повесить меня за одно место», — сказал Саакашвили.

Он также добавил, что опасность якобы угрожала и его родственникам. Экс-президент сравнил своё бегство из Грузии с бегством из Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани, когда власть в стране захватывало движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.