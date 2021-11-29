Москва, , 16:04 — REGNUM Руководство Украины вводит население страны в заблуждение, заявляя об угрозе военного вторжения со стороны России. Об этом 29 ноября сообщила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В пользу этого украинский политик привела ряд аргументов, в частности она обратила внимание на то, что Киев не ведет подготовки к возможному вторжению, не занимается передислокацией войск или усилением границ.

«Что касается войны, если бы внутри Украины к этому относились серьёзно, то мы наверняка увидели бы с вами передислокацию украинских войск, усиление на границах. Этого не происходит. Возможно, мы увидели бы временную мобилизацию. Если на нас собираются нападать, то государство должно было готовиться к этому», — сказал Бондаренко.

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