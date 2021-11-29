Сочи, Краснодарский край, 29 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение из-за прогнозируемых сильных ливней и возможного образования смерчей объявлено в Сочи на период с 30 ноября по 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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«В течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22−27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — уточнили в ГУ МЧС.

Также, по данным синоптиков, 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей.

Жителей и гостей курорта призывают соблюдать меры осторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение из-за непогоды было объявлено в Крыму и Севастополе.