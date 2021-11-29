Курган, 29 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 874 человек. Об этом 29 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 869 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 29 ноября подтвердили 44 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 35 524 курганцев.