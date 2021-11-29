Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Мошенники звонят своим потенциальным жертвам с номеров телефонов экстренных служб. Об этом предупреждает Управление ФСБ России по Свердловской области.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным ведомства, звонки осуществляются с использованием метода подмены номеров экстренных служб. С помощью этого мошенники пытаются втянуть свою потенциальную жертву в якобы проводимую «финансовую спецоперацию правоохранительных органов», чем вводят её в заблуждение и затем обманом присваивают её деньги.

«Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области на то, что телефоны дежурной службы Управления ФСБ России по Свердловской области, в том числе телефон доверия, не предназначены для осуществления звонков гражданам с целью привлечения их к «специальным операциям ФСБ России». Подобные просьбы поступают от злоумышленников и являются недостоверными», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Органы безопасности рекомендуют населению не поддаваться на эти провокации и соблюдать осторожность при общении с «представителями» различных силовых структур по телефону. Гражданам также настоятельно советуют закончить разговор и перезвонить по номеру, с которого поступил вызов от «представителя» силовой структуры или кредитного учреждения, чтобы перепроверить информацию, поступившую от мошенников.