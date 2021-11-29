Тбилиси, 29 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Судебная реформа, которую провели в Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили, не позволила создать независимую судебную систему в республике. Об этом экс-президент 2 ноября заявил на заседании в Тбилисском городском суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

«Она затронула слишком многих моих соотечественников и теперь затрагивает меня, и я прошу прощения у всех, кого это коснулось», — сказал он.

Сегодня в Тбилиси рассматривают дело жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года. Саакашвили является обвиняемым по этому делу. Он в начале заседания заявил, что не признаёт суд и обвинения.

Заседание проходит на фоне протестного митинга, который возле здания суда организовала основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение». В ходе «мирной» акции полиция задержала 15 человек за нарушение порядка.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре дважды Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. 29 ноября его впервые доставили в Тбилисский суд.