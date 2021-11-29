Пекин, 29 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в энергетической сфере готов совместно с Россией содействовать Китай. Об этом 29 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Китай готов вместе с Россией прикладывать усилия, чтобы создать еще более тесное энергетическое сотрудничество, вместе защищать энергетическую безопасность, противостоять вызовам в области глобального изменения климата», — сказал он.

Также Си Цзиньпин добавил, что выдающиеся достижения энергетического сотрудничества России и Китая свидетельствуют о широком потенциале развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран в новую эпоху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что совместные усилия властей России и КНР помогли обеим странам преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19 и вопреки трудностям стабильно развивать отношения во всех направлениях в 2021 году.