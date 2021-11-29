Мадрид, 29 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В настоящее время «нет достаточного количества голосов для реформирования Конституции Испании» с целью отмены или изменения неприкосновенности испанского монарха. Об этом в интервью изданию El País заявила министр юстиции Испании Пилар Льоп.

Soerfm Испания

По её словам, дебаты на соответствующую тему ведутся.

Льоп также добавила, что «это также вопрос современности и перехода к более прозрачным институтам, более соответствующим реальности».