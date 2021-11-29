Саратов, 29 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Саратовской области охват вакцинацией взрослого населения против коронавирусной инфекции по состоянию на 29 ноября достиг 47,3%. Всего от COVID-19 в регионе привито более 1 млн 78 тыс. человек, закончили вакцинацию около 912 тыс. жителей, сообщает региональный минздрав.

Mos.ru Вакцинация

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С начала пандемии в Саратовской области по диагностике коронавирусной инфекции проведено 2 848 783 исследования, обследовали 2 632 521 человека.

Против гриппа в Саратовской области на сегодняшний день привили более 859,5 тыс. человек. Общий охват саратовцев прививками против гриппа составил 35,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация и ревакцинация остаются актуальными в свете появления нового варианта коронавируса «Омикрон».

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