Киев, 29 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Украинскому журналисту ЮриюБутусову инкриминируют «подготовку к развязыванию и ведению агрессивной войны», но именнотакую войну против(тогда еще) части своего народа в 2014 году начал официальный Киев, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Бутусова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело на основании опубликованного Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы Д-20.

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« Во всей этой истории усматриваю постановочный момент. Журналиста хотят привлечь к ответственности за то, что он стреляет из гаубицы. Не журналист не должен стрелять из гаубицы из одной точки Украины по другой её точке, а вообще никто из неё стрелять не должен. Тем более что применение тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

Бутусову инкриминируют «подготовку к развязыванию и ведению агрессивной войны». Да такую войну против части своего народа Киев начал в 2014 году! С тех пор, правда, жители свободного Донбасса окончательно перестали считать не только власть в Киеве своей, но и себя — частью Украины.