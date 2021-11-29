Судить надо не Бутусова, а власти Украины – о постановке с гаубицей
Киев, 29 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Украинскому журналисту ЮриюБутусову инкриминируют «подготовку к развязыванию и ведению агрессивной войны», но именнотакую войну против(тогда еще) части своего народа в 2014 году начал официальный Киев, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 29 ноября, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Бутусова.
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Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело на основании опубликованного Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы Д-20.
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