Майкоп, 29 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Адыгее за последние десять дней отмечается снижение количества смертей от COVID-19. Всего за это время скончались от опасной болезни десять человек. За прошедшие сутки был зафиксирован всего один случай летального исхода, сообщили 29 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число скончавшихся составило в Адыгее за все время пандемии 663 человека. Всего носителями коронавируса в республике стали 24 105 жителей. Из них сумели справиться с болезнью 20 313 человек. За прошедший день число новых случаев заражения составило 94, выздоровели за те же сутки 35 пациентов.

По данным оперштаба на 26 ноября, в Адыгее привиты первым компонентом вакцины против коронавируса 171 588 человек. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 40,6%.