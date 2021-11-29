Томск, 29 ноября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Медики Томской области адресовали региональным депутатам открытое письмо, в котором просят поддержать предлагаемые на федеральном уровне «меры по борьбе с пандемией коронавируса». Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в региональном оперативном штабе.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Свои подписи под письмом поставили более 40 человек — главврачи областных учреждений здравоохранения и медицинских центров, занимающихся лечением ковид-пациентов, руководители и общественные деятели в сфере здравоохранения.

«Уже почти два года как тысячи врачей день и ночь спасают людей от смертельной болезни. Отсутствие вакцины на первом этапе и недостаточные темпы вакцинации привели к тому, что возникают всё новые штаммы и модификации инфекции, болеет не только старшее и среднее поколение, но и молодёжь, и даже дети», — говорится в письме.

Медики подчёркивают, что коронавирусная инфекция уносит людские жизни. Многие переболевшие сталкиваются с тяжёлыми последствиями.

Также врачи сообщают о росте уровня профессионального выгорания: «И конца этого ужаса пока не видно! Нет другого способа остановить пандемию, кроме вакцинации».

»Предлагаемые на федеральном уровне ограничения будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже сделал. В противном случае мы рискуем жизнью и здоровьем всего населения», — отметили медики, призвав депутатов «не поддаваться популизму».

Напомним, 30 ноября депутаты Законодательной думы Томской области должны рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.