Казань, 29 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Татарии количество привитых от COVID-19 за прошедший день превысило 8 тыс. человек. Об этом 29 ноября сообщает республиканский минздрав.

ИА REGNUM Вакцинация

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Всего в регионе вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 29 ноября прошли 2 млн 20 тыс. 862 человека, прирост за сутки составил 8204 жителя. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 544 тыс. 875 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 29 ноября зарегистрировано 37 811 случаев инфицирования коронавирусом.

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